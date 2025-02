CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag in Grün

CANCOM SE im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 26,20 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 26,20 EUR zu. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 26,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 19.715 Stück.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 22,94 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 12.11.2024 Kursverluste bis auf 21,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,01 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,00 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 422,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,83 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.03.2025 terminiert. CANCOM SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich fester

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Montagshandels nach

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schwächer