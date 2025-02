CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

So bewegt sich CANCOM SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 25,98 EUR.

Um 09:03 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 25,98 EUR ab. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,98 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.914 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,00 EUR) erklomm das Papier am 06.07.2024. Gewinne von 30,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,32 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 30,00 EUR.

Am 12.11.2024 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 422,60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 415,83 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 31.03.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,13 EUR fest.

