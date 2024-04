CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 29,18 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 29,18 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,00 EUR nach. Bei 30,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 12.908 Stück.

Am 10.05.2023 markierte das Papier bei 33,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,64 Prozent. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 27,14 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 34,64 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,55 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 329,55 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte CANCOM SE am 14.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 20.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,42 EUR im Jahr 2024 aus.

