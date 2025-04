CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zieht am Vormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 26,50 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 26,50 EUR nach oben. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,55 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 26,40 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.660 Stück gehandelt.

Am 06.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 28,30 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,22 EUR am 12.11.2024. Mit einem Kursverlust von 19,92 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,25 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Am 31.03.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 479,68 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 459,87 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 07.05.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2025 1,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

