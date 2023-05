CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Aktien in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die CANCOM SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 28,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 28,38 EUR. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,06 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.642 CANCOM SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2022 bei 38,62 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 36,95 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 23,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 40,40 EUR.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

