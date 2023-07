CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verliert am Vormittag

CANCOM SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 25,26 EUR.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 25,26 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,24 EUR aus. Bei 25,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7.896 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,00 EUR. 42,52 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 23,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,40 EUR aus.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. CANCOM SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

