CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 22,90 EUR.

Das Papier von CANCOM SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 22,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 22,90 EUR. Bei 22,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.741 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,21 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 11,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,40 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 393,24 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,977 EUR je Aktie.

