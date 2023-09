CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag kaum verändert

CANCOM SE im Blick

Die Aktie von CANCOM SE zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die CANCOM SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 25,52 EUR.

Im XETRA-Handel kam die CANCOM SE-Aktie um 15:50 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 25,52 EUR. Bei 25,92 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,38 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 37.508 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,10 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 37,54 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 9,72 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,10 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Am 10.11.2022 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

