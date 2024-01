CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Mittag nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 29,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 29,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 29,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.238 CANCOM SE-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,63 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 21,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,60 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 10.11.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 329,55 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 329,55 EUR.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt schlussendlich nach

SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Donnerstagnachmittag