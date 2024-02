CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 28,26 EUR.

Die Aktie notierte um 11:32 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 28,26 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 28,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.661 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,77 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,956 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 10.11.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 329,55 EUR gegenüber 329,55 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von CANCOM SE.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,08 EUR je Aktie.

