CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 28,82 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 28,82 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 28,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 854 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 35,10 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 21,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,956 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,80 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,55 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2023 1,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

