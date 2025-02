So entwickelt sich CANCOM SE

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Vormittag an Boden

26.02.25 09:22 Uhr

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 26,20 EUR.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 09:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 26,20 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,20 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR an. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 22,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,22 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,01 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 30,00 EUR angegeben. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 422,60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 415,83 Mio. EUR ausgewiesen worden waren. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte CANCOM SE am 31.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 31.03.2026. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,13 EUR je CANCOM SE-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich fester Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Montagshandels nach TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schwächer

