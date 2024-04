CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 29,18 EUR nach oben.

Um 09:01 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 29,18 EUR nach oben. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 29,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 83 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 21,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 27,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 34,64 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 329,55 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte CANCOM SE am 14.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

