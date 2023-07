Aktienkurs aktuell

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochvormittag mit Aufschlag

26.07.23 09:23 Uhr

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 25,76 EUR.

Die Aktie notierte um 09:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 25,76 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,76 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56 Stück gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2022 auf bis zu 36,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,75 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 23,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,40 EUR je CANCOM SE-Aktie aus. Am 10.11.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von CANCOM SE. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen CANCOM SE-Investment verdient TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in CANCOM SE bedeutet Was Analysten von der CANCOM SE-Aktie erwarten

