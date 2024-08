CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

CANCOM SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 28,40 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 28,40 EUR. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 181 Stück.

Am 05.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 19,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 34,30 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 329,35 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 394,74 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.

