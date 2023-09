CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von CANCOM SE hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die CANCOM SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 25,68 EUR.

Im XETRA-Handel kam die CANCOM SE-Aktie um 11:29 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 25,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,82 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,60 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 25,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.211 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 35,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 23,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,28 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,10 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Am 14.11.2024 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

