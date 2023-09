CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE behauptet sich am Dienstagvormittag

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Mit einem Kurs von 25,68 EUR zeigte sich die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:03 Uhr die CANCOM SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 25,68 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 25,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,66 EUR ein. Bei 25,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.363 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,68 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,04 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 11,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,10 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

