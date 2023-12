CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 29,16 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 29,16 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,96 EUR. Bei 29,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 48.243 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,10 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,37 Prozent. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 33,40 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 329,55 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 329,55 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

XETRA-Handel TecDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 3 Jahren bedeutet

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen