CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagvormittag mit Verlusten

CANCOM SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 28,10 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 28,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der CANCOM SE-Aktie ging bis auf 28,10 EUR. Bei 28,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 895 Aktien.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,956 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,80 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 329,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte CANCOM SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,08 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsende im Aufwind

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht Gewinne

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus