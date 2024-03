CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 26,56 EUR.

Das Papier von CANCOM SE befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 26,56 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,46 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.393 CANCOM SE-Aktien.

Am 10.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 33,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,85 Prozent. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 19,95 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,956 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,80 EUR.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,55 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2023 1,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

