CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE schiebt sich am Mittag vor

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 27.05.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 36,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 37,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,16 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 37.340 Aktien.

Bei 64,82 EUR markierte der Titel am 30.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 43,26 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 33,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 8,37 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,80 EUR.

Am 12.05.2022 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig standen 300,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 372,85 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2023 1,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

