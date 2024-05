CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 31,80 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:41 Uhr um 0,4 Prozent auf 31,80 EUR nach. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,80 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.345 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 3,71 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 27.10.2023. Mit einem Kursverlust von 33,14 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,84 EUR an.

Am 14.05.2024 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 440,60 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 317,68 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 13.08.2025 dürfte CANCOM SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,40 EUR fest.

