CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 24,62 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 24,62 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 24,52 EUR. Bei 24,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 16.505 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,10 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 23,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 6,42 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,10 EUR.

Am 10.11.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 14.11.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagshandel im Minus

XETRA-Handel TecDAX zum Ende des Montagshandels leichter

Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX aktuell