CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verzeichnet am Mittwochnachmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von CANCOM SE zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Bei der CANCOM SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 24,72 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die CANCOM SE-Aktie um 15:48 Uhr im XETRA-Handel bei 24,72 EUR. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,90 EUR. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,52 EUR. Bei 24,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 35.520 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,10 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 34,10 EUR.

Am 10.11.2022 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

