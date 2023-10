CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Mittag nordwärts

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 22,58 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 11:40 Uhr 1,4 Prozent. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,96 EUR an. Bei 22,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.883 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 35,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (21,26 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 5,85 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,70 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 10.11.2022.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 14.11.2024 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

