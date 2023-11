CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Montagnachmittag nach

Notierung im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 27,28 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 15:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 27,28 EUR. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 27,28 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.813 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,10 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,67 Prozent. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 28,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,50 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 10.11.2022. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 329,55 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,55 EUR umgesetzt worden waren.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen.

