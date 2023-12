CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochvormittag mit Aufschlag

So entwickelt sich CANCOM SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 29,86 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 29,86 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 29,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.263 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,10 EUR an. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 14,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 21,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,40 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 329,55 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 329,55 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 28.03.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

