CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochnachmittag im Minus

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 27,22 EUR.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:48 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 27,22 EUR abwärts. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 27,16 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,98 EUR. Zuletzt wechselten 33.954 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 35,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Bei 21,26 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,90 Prozent.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,956 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 33,80 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 329,55 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsende im Aufwind

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht Gewinne

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus