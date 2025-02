CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tritt am Nachmittag auf der Stelle

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die CANCOM SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 25,28 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr bei 25,28 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 25,38 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,76 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,96 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 32.966 Aktien.

Am 06.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 34,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,22 EUR am 12.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,00 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 422,60 Mio. EUR gegenüber 415,83 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.03.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 31.03.2026 dürfte CANCOM SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,13 EUR je Aktie.

