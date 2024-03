CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagmittag stärker

So entwickelt sich CANCOM SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 26,82 EUR.

Um 11:40 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 26,82 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 27,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,64 EUR. Zuletzt wechselten 124.162 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 10.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,16 EUR an. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 19,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 20,73 Prozent Luft nach unten.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,956 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 33,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 10.11.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,55 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,08 EUR je Aktie.

