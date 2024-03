CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagvormittag in Grün

Kurs der CANCOM SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 27,50 EUR.

Das Papier von CANCOM SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 27,50 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 27,72 EUR. Bei 27,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.254 CANCOM SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.05.2023 bei 33,16 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,58 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,956 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 33,80 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 10.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 329,55 EUR, gegenüber 329,55 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,08 EUR fest.

