CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 31,68 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr bei 31,68 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 31,68 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der CANCOM SE-Aktie ging bis auf 31,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 168 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 32,98 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,10 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 35,84 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,28 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 440,60 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CANCOM SE einen Umsatz von 317,68 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,40 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX steigt zum Ende des Montagshandels

Freundlicher Handel: TecDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt