CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochmittag gefragt

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 27,60 EUR.

Das Papier von CANCOM SE legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 27,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 27,60 EUR. Bei 27,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 4.481 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,00 EUR erreichte der Titel am 12.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,04 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 19,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 40,40 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

