CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Freitagnachmittag ins Minus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 26,08 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 26,08 EUR. Bei 25,74 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.547 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,00 EUR) erklomm das Papier am 12.08.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 38,04 Prozent Luft nach oben. Bei 23,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,66 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 40,40 EUR.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

