CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 26,08 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 26,08 EUR. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,08 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 27,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 23,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 11,66 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,40 EUR.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

