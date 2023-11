CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE reagiert am Vormittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 27,32 EUR.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 27,32 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,32 EUR. Bei 27,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.436 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 35,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,48 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 28,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,50 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Am 10.11.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 329,55 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 329,55 EUR umsetzen können.

Am 28.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX beginnt Donnerstagshandel im Minus

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren verloren

Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone