CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagvormittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 30,00 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 30,00 EUR. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,12 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 740 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,10 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,00 Prozent. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,13 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,40 EUR an.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 329,55 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 329,55 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 27.03.2025.

