CANCOM SE Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von CANCOM SE

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 29,44 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 29,44 EUR. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,36 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.565 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,23 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,79 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,60 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,55 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,55 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 27.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt schlussendlich nach

SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Donnerstagnachmittag