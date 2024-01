CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Montagvormittag ab

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 29,76 EUR.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 29,76 EUR. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 29,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,72 EUR. Zuletzt wechselten 1.379 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 35,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). 17,94 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 39,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,60 EUR an.

Am 10.11.2022 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 329,55 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 329,55 EUR.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt schlussendlich nach

SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Donnerstagnachmittag