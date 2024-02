CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE reagiert am Nachmittag positiv

CANCOM SE im Blick

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 27,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 15:49 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 27,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,28 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.465 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 35,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,54 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 21,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 29,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,956 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,80 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Am 10.11.2022 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,27 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 329,55 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,55 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,08 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich nachmittags leichter

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX nachmittags mit Abgaben

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren verdient