CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 27,48 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der CANCOM SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 27,48 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 27,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,28 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.441 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 35,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,73 Prozent. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 22,63 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,956 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,80 EUR aus.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,55 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 329,55 EUR eingefahren.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,08 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

