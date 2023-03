CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochvormittag billiger

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 31,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,58 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 77 CANCOM SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.03.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,66 Prozent hinzugewinnen. Bei 23,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,07 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,80 EUR an.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 30.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 09.05.2024 werfen.

