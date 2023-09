CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 25,32 EUR nach oben.

Um 11:21 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 25,32 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.497 CANCOM SE-Aktien.

Bei 35,10 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 38,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,04 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,00 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,10 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 10.11.2022 vor.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

