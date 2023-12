CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagnachmittag tiefer

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 29,56 EUR abwärts.

Um 14:05 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 29,56 EUR ab. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 29,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 28.110 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 18,74 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,40 EUR.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,55 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 329,55 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

