CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag im Sinkflug

Die CANCOM SE-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,9 Prozent auf 29,32 EUR. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 29,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,30 EUR. Bisher wurden heute 12.050 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 57,78 EUR erreichte der Titel am 31.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,04 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 42,80 EUR an.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte CANCOM SE am 30.03.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 09.05.2024.

