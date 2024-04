CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit Verlusten

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 29,48 EUR nach.

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:35 Uhr um 0,8 Prozent auf 29,48 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,42 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.950 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,16 EUR erreichte der Titel am 10.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,48 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (21,26 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 27,88 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 10.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 329,55 Mio. EUR gegenüber 329,55 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

