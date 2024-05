CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 30,24 EUR ab.

Um 09:05 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 30,24 EUR. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 30,24 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,50 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.921 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 32,98 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,84 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 14.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 440,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 317,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 präsentieren. CANCOM SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

