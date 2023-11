CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag im Minus

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 27,60 EUR nach.

Um 15:51 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 27,60 EUR ab. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 27,58 EUR. Bei 28,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.560 CANCOM SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. 27,17 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 21,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,40 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 329,55 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,55 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte CANCOM SE am 28.03.2024 präsentieren.

