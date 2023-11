CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteidigt Stellung am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 28,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die CANCOM SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 28,00 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 28,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,00 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.336 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 35,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 21,26 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,07 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 33,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 329,55 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,55 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen.

