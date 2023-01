CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE fällt am Mittag

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 31,28 EUR. Bei 31,28 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 31,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.453 CANCOM SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.03.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 46,18 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 23,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 35,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,80 EUR.

Am 10.11.2022 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.03.2023 vorlegen.

